Бігла через вісім смуг: жінка потрапила під колеса авто на Хрещатику
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У центрі Києва на Хрещатику молода жінка потрапила під колеса автомобіля, коли намагалася перебігти дорогу. Про це повідомляє кореспондент УНН.
За словами подруги постраждалої, вони мали зустрітися біля одного із закладів на Хрещатику. Аби швидше дістатися місця зустрічі, жінка вирішила перебігти восьмисмугову магістраль у невстановленому місці.
“Ми мали тут з нею зустрітися, а вона спробувала перебігти дорогу, і я вже побачила, як її збиває машина,” — розповіла подруга постраждалої.
Жінку збив водій автомобіля, який рухався у напрямку Європейської площі у другій смузі. Удар прийшовся на руку та спину. За словами очевидців, після аварії жінка сама викликала собі швидку допомогу і сказала, в яку лікарню і до якого хірурга її везти.
Наразі її життю нічого не загрожує. Правоохоронці коментувати ситуацію відмовились.
Як повідомляв УНН, у Києві на Виноградарі водій автомобіля “Газель” збив у дворі будинку дитину.