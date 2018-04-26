Бежала через восемь полос: женщина попала под колеса авто на Крещатике

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 12634 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 29198 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 46074 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 73069 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 117241 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 90055 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 127021 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 185297 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 278427 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203191 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.4м/с
71%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 118524 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 111459 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 92573 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 115206 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 61945 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 63190 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 116449 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 383292 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 345188 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 429953 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 210 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 16226 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 27399 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 33550 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 68761 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Бежала через восемь полос: женщина попала под колеса авто на Крещатике

Киев • УНН

 • 22930 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В центре Киева на Крещатике молодая женщина попала под колеса автомобиля, когда пыталась перебежать дорогу. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Бежала через восемь полос: женщина попала под колеса авто на Крещатике

По словам подруги пострадавшей, они должны были встретиться возле одного из заведений на Крещатике. Чтобы быстрее добраться до места встречи, женщина решила перебежать восьмиполосную магистраль в неустановленном месте.

"Мы должны были здесь с ней встретиться, а она попыталась перебежать дорогу, и я уже увидела, как ее сбивает машина", - рассказала подруга пострадавшей.

Женщину сбил водитель автомобиля, который двигался в направлении Европейской площади во второй полосе. Удар пришелся на руку и спину. По словам очевидцев, после аварии женщина сама вызвала себе скорую помощь и сказала, в какую больницу и к какому хирургу ее везти.

Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Правоохранители комментировать ситуацию отказались.

Как сообщал УНН, в Киеве на Виноградаре водитель автомобиля "Газель" сбил во дворе дома ребенка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.77
Bitcoin
$79,048.80
S&P 500
$5,080.28
Tesla
$232.91
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,574.63