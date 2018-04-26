Бежала через восемь полос: женщина попала под колеса авто на Крещатике
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В центре Киева на Крещатике молодая женщина попала под колеса автомобиля, когда пыталась перебежать дорогу. Об этом сообщает корреспондент УНН.
По словам подруги пострадавшей, они должны были встретиться возле одного из заведений на Крещатике. Чтобы быстрее добраться до места встречи, женщина решила перебежать восьмиполосную магистраль в неустановленном месте.
"Мы должны были здесь с ней встретиться, а она попыталась перебежать дорогу, и я уже увидела, как ее сбивает машина", - рассказала подруга пострадавшей.
Женщину сбил водитель автомобиля, который двигался в направлении Европейской площади во второй полосе. Удар пришелся на руку и спину. По словам очевидцев, после аварии женщина сама вызвала себе скорую помощь и сказала, в какую больницу и к какому хирургу ее везти.
Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Правоохранители комментировать ситуацию отказались.
Как сообщал УНН, в Киеве на Виноградаре водитель автомобиля "Газель" сбил во дворе дома ребенка.