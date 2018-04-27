Во Львове авто сбило насмерть девушку, перебегающую дорогу на красный свет

Происшествие произошло в четверг 26 апреля в 18:14 на регулируемом перекрестке ул.Под Дубом и пр.Чорновола.

"Водитель 1997 года рождения, житель г.Радехов совершил наезд на пешехода, 2001 года рождения, жительницу Львова, которая перебегала дорогу на красный свет светофора. В результате ДТП от полученных травм 17-летняя девушка умерла в карете скорой медицинской помощи", - сообщили в департаменте.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Как сообщал УНН, в центре Киева на Крещатике молодая женщина попала под колеса автомобиля, когда пыталась перебежать восьмиполосную дорогу.