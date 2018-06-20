В Киеве в грузовике загорелись дрова

"19 июня в 17:12 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что в Шевченковском районе на ул.Вячеслава Черновола, 33/30, в грузовом автомобиле возник пожар. Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что на обочине проезжей части дороги в кузове автомобиля МАЗ горят дрова на площади 8 кв. м. В 17:30 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Как сообщал УНН, в ночь на столичном Крещатике обрушился балкон одного из домов.