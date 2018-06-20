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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 22185 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 111308 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143255 просмотра

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В Киеве в грузовике загорелись дрова

В Киеве в грузовике загорелись дрова

Киев  •  УНН

 • 10572 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киеве в грузовике во время транспортировки загорелись дрова в кузове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС Украины в Киеве, передает УНН.

"19 июня в 17:12 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что в Шевченковском районе на ул.Вячеслава Черновола, 33/30, в грузовом автомобиле возник пожар. Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что на обочине проезжей части дороги в кузове автомобиля МАЗ горят дрова на площади 8 кв. м. В 17:30 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Как сообщал УНН, в ночь на столичном Крещатике обрушился балкон одного из домов.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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