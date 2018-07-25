На Закарпатье главный лесничий погорел на взятке

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мастера леса, задержанного при получении 125 тыс. грн неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, передает УНН.

“Перед судом за получение взятки 125 тысяч гривен предстанет мастер леса”, — говорится в сообщении.

Следственным управлением прокуратуры Закарпатской области завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту получения 125 тыс. грн неправомерной выгоды мастером леса Брустурянского лесоохотничьего хозяйства (ч. 1 ст. 368 УК Украины).

В ходе досудебного расследования установлено, что мастер леса Турбацкого лесничества ГП “Брустурянское ЛОХ” получил 125 тыс. грн неправомерной выгоды за отпуск 72 м. куб. неучтенной древесины.

Согласно санкции ч. 1 ст. 368 УК Украины, по которой квалифицированы действия подозреваемого, ему грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок от двух до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в Ровенской области будут судить группировку местной власти за “бизнес” на порубке леса.

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