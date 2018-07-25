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На Закарпатті головний лісничий погорів на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно майстра лісу, затриманого при отриманні 125 тис. грн неправомірної вигоди. Про це повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області, передає УНН.

На Закарпатті головний лісничий погорів на хабарі

“Перед судом за отримання хабаря 125 тисяч гривень постане майстер лісу”, — йдеться у повідомленні.

Слідчим управлінням прокуратури Закарпатської області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом отримання 125 тис. грн неправомірної вигоди майстром лісу Брустурянського лісомисливського господарства (ч. 1 ст. 368 КК України).

В ході досудового розслідування встановлено, що майстер лісу Турбацького лісництва ДП “Брустурянське ЛМГ” отримав 125 тис. грн неправомірної вигоди за відпуск 72 м. куб. необлікованої деревини.

Згідно санкції ч. 1 ст. 368 КК України, за якою кваліфіковані дії підозрюваного, йому загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк від трьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Рівненщині судитимуть угруповання місцевої влади за “бізнес” на порубці лісу.

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