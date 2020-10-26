На Закарпатье к подсчету голосов "присоединились" глава сельсовета и журналист

"На Закарпатье, в селе Красная Тячевского района, на избирательный участок №210520, при подсчете бюллетеней зашла кандидат на должность сельского головы Мария Носа... Женщина, вероятно, присоединилась к процессу подсчета голосов. Также в подсчете избирательных документов зафиксировано мужчину, который присутствовал на заседании как журналист. После замечания кандидат прекратила считать бюллетени, зато мужчина-журналист продолжил", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на избирательном участке №210092 в селе Неветленфолу Береговского района... во время вечернего заседания подсчета голосов в течение получаса присутствовали посторонние люди, которые представились врачом и сторожем, и не объяснили наблюдателю цель своего визита. Эти люди просто сидели в помещении участка и не вмешивались в работу УИК. Члены УИК также не реагировали на их присутствие.

Согласно ч. 8 ст. 36 Избирательного кодекса Украины, на заседаниях избирательной комиссии, в том числе при подсчете голосов и установлении результатов голосования на избирательном участке в день выборов или в день повторного голосования в помещении, где проводится голосование, имеют право присутствовать без разрешения или приглашения соответствующей комиссии только члены Центральной избирательной комиссии, работники Секретариата Центральной избирательной комиссии и Службы распорядителя Государственного реестра избирателей, должностные лица соответствующего территориального и регионального представительства Центральной избирательной комиссии, члены избирательных комиссий высшего уровня, кандидаты на соответствующих выборах, их доверенные лица, уполномоченные лица партий (организаций партий) - субъектов соответствующего избирательного процесса, официальные наблюдатели от кандидатов, партий (организаций партий) (не более одного человека от одного кандидата, одной партии (организации партии), официальные наблюдатели от общественных организаций, которые получили разрешение иметь официальных наблюдателей на соответствующих выборах (не более двух человек от одной общественной организации), а также официальные наблюдатели от иностранных государств и международных организаций, представители средств массовой информации (не более двух человек от одного средства массовой информации). Другие лица, кроме указанных в части восьмой настоящей статьи, которые могут присутствовать на заседании избирательной комиссии только с разрешения или по приглашению этой комиссии, о чем принимается решение на заседании комиссии.

Напомним, в Верхньосироватской территориальной избирательной комиссии Сумского района Сумской области дата и время упаковки на протоколах одного из избирательных участков не соответствуют действительности. Члены ТИК голосованием решили внести изменения в документацию УИК сразу у себя на заседании.