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На Закарпатті до підрахунку голосів "долучилися" сільська голова та журналіст

На Закарпатті до підрахунку голосів "долучилися" сільська голова та журналіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Закарпатті на виборчій дільниці, що у селі Красна Тячівського району, під час підрахунку голосів разом з членами дільничної виборчої комісії було помічено чинну голову села, кандидатку на цю ж посаду Марію Носу та журналіста, що є порушенням Виборчого кодексу України. Про це повідомляє УНН із посиланням на "ОПОРА".

"На Закарпатті, у селі Красна Тячівського району, на виборчу дільницю №210520, під час підрахунку бюлетенів зайшла кандидатка на посаду сільської голови Марія Носа…Жінка, ймовірно, долучилася до процесу підрахунку голосів. Також у підрахунку виборчих документів зафіксовано чоловіка, який був присутній на засіданні як журналіст. Після зауваження кандидатка припинила рахувати бюлетені, натомість чоловік-журналіст продовжив", - сказано у повідомленні.

Крім цього, на виборчій дільниці №210092 у селі Неветленфолу Берегівського району…під час вечірнього засідання підрахунку голосів протягом пів години були присутні сторонні люди, які представилися лікарем та сторожем, і не пояснили спостерігачу мету свого візиту. Ці люди просто сиділи у приміщенні дільниці та не втручалися в роботу ДВК. Члени ДВК також не реагували на їх присутність.

Відповідно до ч. 8 ст. 36 Виборчого кодексу України, на засіданнях виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці у день виборів чи у день повторного голосування у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише члени Центральної виборчої комісії, працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців, посадові особи відповідного територіального та регіонального представництва Центральної виборчої комісії, члени виборчих комісій вищого рівня, кандидати на відповідних виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій (організацій партій) - суб’єктів відповідного виборчого процесу, офіційні спостерігачі від кандидатів, партій (організацій партій) (не більше однієї особи від одного кандидата, однієї партії (організації партії), офіційні спостерігачі від громадських організацій, які отримали дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах (не більше ніж двох осіб від однієї громадської організації), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Інші особи, крім зазначених у частині восьмій цієї статті, можуть бути присутніми на засіданні виборчої комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні комісії.

Нагадаємо, на Верхньосироватській територіальній виборчій комісії Сумського району на Сумщині дата і час пакування на протоколах однієї з виборчих дільниць не відповідають дійсності. Члени ТВК голосуванням вирішили внести зміни в документацію ДВК одразу у себе на засіданні.

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