На Закарпатье из-за непогоды повреждены 15 мостов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В результате сильных осадков на территории Закарпатской области повреждено 15 мостовых переходов, разрушено и повреждено по одному мосту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Закарпатской области.
"Повреждено 15 мостовых переходов, разрушено и повреждено по одному мосту, также разрушено 930 пог. м береговых", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, непогода на Закарпатье повредила 6 мостов.
Напомним, по состоянию на 7 ч. 24 мая остаются подтопленными 23 жилых дома, 241 домохозяйств, 1 тыс. 835 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждены 15 мостовых переходов и разрушен один мост.