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Негода на Закарпатті пошкодила 6 мостів

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Внаслідок сильних опадів на території Закарпатської області пошкоджено шість мостових переходів, зруйновано та пошкоджено по одному мосту. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС у Закарпатській області.

“Унаслідок сильних опадів, усього на території Закарпатської області підтоплено: 126 дворогосподарств, з яких 45 житлових будинків, 818 га сільгоспугідь, 270 га пасовищ, а також пошкоджено 6 мостових переходів, зруйновано й пошкоджено по одному мосту, також зруйновано 690 пог. м берегоукріплень”, — йдеться у повідомленні.

Іршавський район:

  • с.Лисичево — пошкоджено мостовий перехід через потічок Яблінець, зруйновано 120 пог. м берегоукріплення в урочищі Заріка, зруйновано мостовий перехід через р. Лисичанка та 60 пог.м берегоукріплення, а також пошкоджено міст в ур. Гнила;
  • с. Бронька — зруйновано 210 пог. м берегоукріплення р.Красна;
  • с. Суха — пошкоджено 230 пог. м корінного берега річки;
  • с. Вільхівка — підтоплено 50 га сільгоспугідь; перелив води через автошлях державного значення Мукачево-Рогатин протяжністю близько 150 м та заввишки 10 см. Рух призупинено.
  • м. Іршава — с. Сільце — підтоплено 35 га сільгоспугідь;
  • с. Заріччя, урочища Віраж, Морва та Легелив — підтоплено 410 га сільгоспугідь;
  • с. Кам’янське — підтоплено 80 га сільгоспугідь;
  • с. Ільниця — пошкоджено корінний берег потічка Яловий.
  • с. Довге — пошкоджено 70 пог. м берегоукріплення на р. Свинка

Підрозділи ГСЧС проводять відкачування води з підвального приміщення торгового центру “Дім-Дрім” в м. Іршава на вул. Шевченка.

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Хустський район:

  • с. Данилово — підтоплено 2 дворогосподарства та 20 га пасовищ;
  • с. Стеблівка — с. Сокирниця — підтоплено 250 га пасовищ;

Виноградівський район:

  • c. В.Ком’яти — підтоплено 20 дворогосподарств;
  • с. Черна — підтоплено 3 га сільгоспугідь;
  • с. Дюла — підтоплено 240 га сільгоспугідь;
  • с. В.Ком’яти — с.Шаланки — підтоплено відрізок автошляху місцевого значення протяжністю 150 м та заввишки 30 см. 

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Тячівський район:

  • с. Крива — внаслідок підняття рівня води в р.Тересва, підмито дамбу завдовжки 140 м;
  • смт Тересва — підмито дві ділянки природньої берми біля підніжжя лівобережної дамби завдовжки 50 м.

Перечинський район:

  • с. Т.Поляна — підтоплено 76 дворогосподарств, із них 45 житлових будинків, а також пошкоджено 3 мостові переходи через р. Турія;
  • с. Порошково — підтоплено 6 дворогосподарств;
  • с.Т.Пасіка — підтоплено 22 дворогосподарства.
  • Воловецький район:
  • с. Латірка — внаслідок зсуву ґрунту одну господарську споруду зруйновано та одну пошкоджено;
  • с. Котельниця — зруйновано міст через р. Латориця;
  • с. Верхня Грабівниця — пошкоджено міст та дорожнє покриття на автошляху місцевого значення с. Н.Ворота- с. Поляна.

Підрозділи ДСНС проводять відкачування води з підтоплених територій. Усього працює 7 одиниць техніки, 3 плавзасоби та 45 чоловік особового складу. Найбільше рятувальних сил зосереджено на території Іршавського району: 4 одиниці техніки, пожежна насосна станція, 4 мотопомпи, 3 плавзасоби та 18 рятувальників.

Нагадаємо, за минулі дві доби на Закарпатті випала місячна норма опадів, що може спричинити підтоплення сіл Турянської долини та Ужгорода.

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