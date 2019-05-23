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Непогода на Закарпатье повредила 6 мостов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. В результате сильных осадков на территории Закарпатской области повреждено шесть мостовых переходов, разрушено и повреждено по одному мосту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Закарпатской области.

"В результате сильных осадков, всего на территории Закарпатской области подтоплены 126 домохозяйств, из которых 45 жилых домов, 818 га сельхозугодий, 270 га пастбищ, а также повреждено 6 мостовых переходов, разрушено и повреждено по одному мосту, также разрушено 690 пог. м берегов", - говорится в сообщении.

Иршавский район:

  • с. Лисичево - повреждено мостовой переход через ручей Яблинець, разрушено 120 пог. м берегоукрепления в урочище Зарика, разрушено мостовой переход через р. Лисичанка и 60 пог.м берегоукрепления, а также поврежден мост в ур. гнилая;
  • с. Бронька - разрушены 210 пог. м берегоукрепления р. Красна;
  • с. Сухая - повреждено 230 пог. м коренного берега реки;
  • с. Ольховка - подтоплено 50 га сельхозугодий; перелив воды через автодорогу государственного значения Мукачево-Рогатин протяженностью около 150 м и высотой 10 см. Движение приостановлено.
  • г. Иршава - с. Деревушка - подтоплено 35 га сельхозугодий;
  • с. Заречье, урочища Вираж, Морво и Легелив - подтоплено 410 га сельхозугодий;
  • с. Каменское - подтоплено 80 га сельхозугодий;
  • с. Ильница - повреждено коренной берег ручья Яловой.
  • с. Долгое - повреждено 70 пог. м берегоукрепления на р. Свинка

Подразделения ДСНС проводят откачку воды из подвального помещения торгового центра "Дом-Дрим" в г.. Иршава на ул. Шевченко.

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Хустский район:

  • с. Данилово - подтоплено 2 домохозяйства и 20 га пастбищ;
  • с. Стебливка - с. Сокирница - подтоплено 250 га пастбищ;

Виноградовский район:

  • c. В. Комьяты - подтоплено 20 домохозяйств;
  • с. Черна - подтоплено 3 га сельхозугодий;
  • с. Дюла - подтоплено 240 га сельхозугодий;
  • с. В. Комьяты - с.Шаланкы - подтоплено отрезок автодороги местного значения протяженностью 150 м и высотой 30 см.

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Тячевский район:

  • с. Кривая - в результате поднятия уровня воды в р.Тересва, подмыты дамбу длиной 140 м;
  • пгт Тересва - подмыты два участка естественной бермы у подножия левобережной дамбы длиной 50 м.

Перечинский район:

  • с. Т.Поляна - подтоплено 76 домохозяйств, из них 45 жилых домов, а также повреждены 3 мостовые переходы через р. Турия;
  • с. Порошково - подтоплено 6 дворов;
  • с.Т.Пасика - подтоплено 22 домохозяйств.
  • Воловецкий район:
  • с. Латирка - в результате оползня одну хозяйственную постройку разрушено и одну поврежден
  • с. Котельница - разрушен мост через р. Латорица;
  • с. Верхняя Грабовница - поврежден мост и дорожное покрытие на автодороге местного значения с. Н.Ворота- с. Поляна.

Подразделения ГСЧС проводят откачку воды из подтопленных территорий. Всего работает 7 единиц техники, 3 плавсредства и 45 человек личного состава. Больше всего спасательных сил сосредоточено на территории Иршавского района: 4 единицы техники, пожарная насосная станция, 4 мотопомпы, 3 плавсредства и 18 спасателей.

Напомним, за прошедшие двое суток в Закарпатье выпала месячная норма осадков, что может привести к подтоплению сел Турянской долины и Ужгорода.

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