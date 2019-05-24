На Закарпатті через негоду пошкоджено 15 мостів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Внаслідок сильних опадів на території Закарпатської області пошкоджено 15 мостових переходів, зруйновано та пошкоджено по одному мосту. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС у Закарпатській області.
“Пошкоджено 15 мостових переходів, зруйновано й пошкоджено по одному мосту, також зруйновано 930 пог. м берегоукріплень”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, негода на Закарпатті пошкодила 6 мостів.
Нагадаємо, станом на 7 год. 24 травня залишаються підтопленими 23 житлові будинки, 241 дворогосподарство, 1 тис. 835 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, пошкоджено 15 мостових переходів та зруйновано один міст.