На Закарпатье взяли под стражу еще одного переправщика - ГПСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  128602 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  130171 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  134737 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  153500 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  137681 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  245535 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126657 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  138004 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130257 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142882 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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18 марта 2024, 18:47  •  367055 просмотра

На Закарпатье взяли под стражу еще одного переправщика - ГПСУ

За попытку незаконной переправки людей из Украины в Словакию суд на Закарпатье взял под стражу на 60 суток с залогом более 242 тыс. грн "переправщика", который незаконно переправлял людей за границу за деньги, с возможностью внесения залога в размере более 242 тыс. грн.

Криминал и ЧП •   •  10038 просмотра
На Закарпатье взяли под стражу еще одного переправщика - ГПСУ

россияне снова обстреливают Харьков, есть "прилет" в промзоне - Терехов

Российские оккупанты снова обстреливают Харьков, нанося ущерб инфраструктуре и вызывая временные отключения электроэнергии.

Война •   •  14930 просмотра
россияне снова обстреливают Харьков, есть "прилет" в промзоне - Терехов

Генштаб ВСУ: кто поедет в Люксембург на конференцию по партнерству НАТО с Украиной, и чем она важна

Делегаты из НАТО и Украины соберутся в Люксембурге, чтобы обсудить модернизацию процесса оборонных закупок в Украине, сделав его более быстрым, устойчивым и прозрачным, в рамках Комплексного пакета помощи НАТО в поддержку безопасности и реформ в Украине.

Война •   •  17845 просмотра
Генштаб ВСУ: кто поедет в Люксембург на конференцию по партнерству НАТО с Украиной, и чем она важна

Удар по Запорожью 22 марта: спасатели продолжают поисково-спасательные работы

Спасатели продолжают спасательные работы на местах российских ракетных обстрелов Запорожья 22 марта, в результате которых 29 человек получили ранения, в том числе 2 детей, и 3 погибли, в том числе 1 ребенок.

Война •   •  18939 просмотра
Удар по Запорожью 22 марта: спасатели продолжают поисково-спасательные работы

Генсек ООН посетил пункт пропуска в Рафахе и заявил, что любое нападение Израиля приведет к гуманитарной катастрофе в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что существует четкий международный консенсус относительно того, что любая наземная атака на город Рафах в Газе приведет к гуманитарной катастрофе, и призвал к гуманитарному прекращению огня и освобождению израильских заложников, которые удерживаются в Газе.

Война •   •  20053 просмотра
Генсек ООН посетил пункт пропуска в Рафахе и заявил, что любое нападение Израиля приведет к гуманитарной катастрофе в Газе

Премия для учителей - 1 миллион гривен: МОН объявил ежегодный конкурс на получение Global Teacher Prize Ukraine 2024

Министерство образования и науки объявляет Global Teacher Prize Ukraine 2024 - ежегодную премию, победитель которой получит 1 миллион гривен на реализацию собственного образовательного проекта.

Общество •   •  18880 просмотра
Премия для учителей - 1 миллион гривен: МОН объявил ежегодный конкурс на получение Global Teacher Prize Ukraine 2024

Херсонщина: россияне атаковали дронами Берислав, ранены два человека

Два человека были ранены, когда российские войска атаковали Берислав Херсонской области с помощью беспилотников.

Война •   •  21510 просмотра
Херсонщина: россияне атаковали дронами Берислав, ранены два человека

Ситуация на Днепровской ГЭС сложная, оккупанты могут повторить удары по дамбе - Галущенко

Российский удар 22 марта стал крупнейшей атакой на энергетическую инфраструктуру Украины с начала войны: одновременно было применено более 150 видов оружия, нанесен значительный ущерб Днепровской гидроэлектростанции, что привело к отключению электроэнергии в 12 областях, больше всего пострадали Харьковская, Одесская и Хмельницкая области.

Война •   •  23479 просмотра
Ситуация на Днепровской ГЭС сложная, оккупанты могут повторить удары по дамбе - Галущенко

ОК Юг: Силы обороны отбили 10 атак на Ореховском направлении

Российские оккупанты совершили 10 неудачных штурмов на Ореховском направлении и еще два на Херсонском, понеся потери и отступив на исходные позиции, тогда как украинские воины продолжают укреплять свои позиции и не дают врагу выйти на новые рубежи.

Война •   •  26062 просмотра
ОК Юг: Силы обороны отбили 10 атак на Ореховском направлении

Взрывы в Мелитополе: ГУР и местное движение сопротивления провели совместную акцию по уничтожению россиян и военной техники

В Мелитополе Главное управление украинской разведки и местное движение сопротивления провели успешную совместную спецоперацию, в результате которой было уничтожено около 20 российских оккупантов, два КАМАЗа и УАЗ Патриот.

Война •   •  26042 просмотра
Взрывы в Мелитополе: ГУР и местное движение сопротивления провели совместную акцию по уничтожению россиян и военной техники