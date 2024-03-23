На Закарпатье взяли под стражу еще одного переправщика - ГПСУ

На Закарпатье будут судить "переправщика", который за деньги нелегально переводил людей за границу. Суд принял решение о взятии его под стражу на 60 суток с залогом более 242 тыс. грн. О ходе дела рассказали в ГПСУ, передает УНН.

Взяли под стражу на 60 суток с залогом более 242 тыс. грн: суд избрал меру пресечения переправщику Мужчина не раз попадал в поле зрения пограничников. - говорится в сообщение ГПСУ.

Детали

Такое решение принял вчера Ужгородский горрайонный суд в отношении фигуранта уголовного производства, открытого по ч.3 ст.332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

По данным Госпогранслужбы, сотрудники Чопского пограничного отряда задержали его "с поличным" 16 марта этого года. Он как раз пытался перевести из Украины в Словакию двух харьковчан и одного черновчанина.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.