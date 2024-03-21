В Молдову за $6000: в Одесской области разоблачили очередную схему незаконного пересечения границы

В Одесской области пограничники разоблачили преступную группу, которая переправляла нарушителей в Молдову. Цена такого путешествия обходилась в $6000 с авансовым платежом в $1000. Об очередной разоблаченной схеме нелегального пересечения границы рассказали в ГПСУ, передает УНН.

Свои незаконные намерения подозреваемые реализовывали через телеграмм чат-бот, где размещали объявления о предоставлении услуг по переправке в соседнюю страну. За эту помощь злоумышленники правили по 6000 долларов США с одного человека, с авансовым платежом в 1000 долларов США. - рассказали в ГПСУ.

Детали

"Клиентов" доставляли в приднестровский регион Молдовы.

На территории Киевской и Одесской областей правоохранители провели 11 санкционированных обысков по местам жительства фигурантов и в их автомобилях. По результатам пограничники и полицейские изъяли технику, тепловизор, WI-FI роутеры, устройства для обнаружения прослушивания, более 130 карточек различных банков Украины, деньги и документы.

Всех участников уголовного правонарушения еще устанавливают.

По данным следователей, в этой сделке есть и те, кто сейчас находится за пределами Украины.