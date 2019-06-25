На яхте Кличко возле Майорки вспыхнул пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В воскресенье, 23 июня, на яхте экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко, который следовал из Ибицы на Майорку, вспыхнул пожар. Об этом сообщает немецкое издание Bild, передает УНН.
Так, Кличко находился на арендованной яхте с семьей, когда в машинном отделении судна вспыхнул пожар. Когда это заметили, экипаж вызвал береговую охрану. Спасатели эвакуировали пассажиров и членов команды и потушили огонь.
"Благодарность пожарным Майорки, а также нашему экипажу на борту", - сказал Кличко для Bild.
Как сообщал УНН, накануне в Казахстане на территории воинской части произошел взрыв. Вскоре после взрыва началась эвакуация населения целого города Арысь.
По меньшей мере 46 человек, пять из которых - дети, обратились за помощью к медикам после вибуху. Также стало известно, что в результате взрывов боеприпасов в городе Арысь погибли 2 человека.