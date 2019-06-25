На яхті Кличка біля Майорки спалахнула пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У неділю, 23 червня, на яхті екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Володимира Кличка, що прямувала з Ібіци на Майорку, спалахнула пожежа. Про це повідомляє німецьке видання Bild, передає УНН.
Так, Кличко перебував на орендованій яхті з родиною, коли в машинному відділенні судна спалахнула пожежа. Коли це помітили, екіпаж викликав берегову охорону. Рятувальники евакуювали пасажирів та членів команди та загасили вогонь.
"Подяка пожежникам Майорки, а також нашому екіпажу на борту ", - сказав Кличко для Bild.
Як повідомляв УНН, напередодні в Казахстані на території військової частини стався вибух. Невдовзі після вибуху почалася евакуація населення цілого міста Арись.
Щонайменше 46 осіб, п'ять з яких - діти, звернулися за допомогою до медиків після вибуху.Також стало відомо, що в результаті вибухів боєприпасів в місті Арись загинули 2 людини.