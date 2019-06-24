На въезде в Киев произошло ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. На автодороге “Киев-Чоп” в направлении Киева произошло ДТП с пострадавшими. На въезде в столицу уже растащили длинные пробки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киевской области в Facebook.
“На автодороге М-06 „Киев-Чоп“ (19 км разворот на Белогородку) в направлении Киева произошло ДТП с пострадавшими. Патрульные занимаются регулированием движения. Поскольку на данном участке движение временно затруднен”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской области пьяный киевлянин протаранил пять припаркованных на обочине автомобилей.
Как сообщал УНН, в городе Болехов на Прикарпатье автомобиль врезался в столб, после чего перевернулся и загорелся. В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали.