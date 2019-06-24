На в’їзді до Києва сталося ДТП з постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. На автодорозі “Київ-Чоп” в напрямку Києва трапилася ДТП з постраждалими. На в’їзді до столиці вже розтягнули довжелезні затори. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Київської області у Facebook.
“На автодорозі М-06 „Київ-Чоп“ (19 км розворот на Білогородку) в напрямку Києва трапилася ДТП з постраждалими. Патрульні займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово ускладнений”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Одещині п’яний киянин протаранив п’ять припаркованих на узбіччі автомобілів.
Як повідомляв УНН, у місті Болехів на Прикарпатті автомобіль врізався у стовп, після чого перекинувся і загорівся. Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще двоє постраждали.