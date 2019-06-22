На Одещині п’яний киянин протаранив п’ять авто
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. На Одещині п’яний киянин протаранив п’ять припаркованих на узбіччі автомобілів. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області, передає УНН.
Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні вночі на проспекті Миру в центрі Одеси — 28-річний житель Київщини, водій Audi Q8 не впорався із керуванням та протаранив п’ять автівок, які знаходились на автостоянці.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження у вигляді забиття м’яких тканин стегна отримав 24-річний перехожий, якого зачепило припаркованою автівкою. Йому була надана необхідна медична допомога на місці, наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Медична експертиза підтвердила, що водій автомобіля Audi Q8 перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Відносно правопорушника складено адміністративні протоколи за ст. 124, 126 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, у Запорізькій області п’яний водій мікроавтобуса на смерть збив мотоцикліста.