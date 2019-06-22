В Одесской области пьяный киевлянин протаранил пять авто
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В Одесской области пьяный киевлянин протаранил пять припаркованных на обочине автомобилей. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью на проспекте Мира в центре Одессы — 28-летний житель Киевской области, водитель Audi Q8 не справился с управлением и протаранил пять автомобилей, которые находились на автостоянке.
В результате ДТП телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей бедра получил 24-летний прохожий, которого задело припаркованной машиной. Ему была оказана необходимая медицинская помощь на месте, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Медицинская экспертиза подтвердила, что водитель автомобиля Audi Q8 находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по ст. 124, 126 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, в Запорожской области пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил мотоциклиста.