Автомобіль на Прикарпатті перекинувся і загорівся, є загибла
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У місті Болехів на Прикарпатті автомобіль врізався у стовп, після чого перекинувся і загорівся. Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще двоє постраждали. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
ДТП сталася 21 червня о 5:17 на вулиці Шевченка у місті Болехів.
"Пожежа легкового автомобіля "ВАЗ 21099", яка виникла в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Водій легкового автомобіля "ВАЗ 21099" не справився з керуванням, допустив зіткнення зі стовпом і подальшим перекиданням транспортного засобу", - повідомили у департаменті.
Водій після аварії залишив місце події, додали в ОДА.
"Внаслідок ДТП від отриманих травм загинула пасажир автомобіля (особисті дані потерпілої встановлюються) та отримали травми громадяни 2001 р.н. та 1994 р.н., жителі міста Болехів", - додали у департаменті.
Як вказано, у результаті пожежі вогнем знищено горючі елементи кузова автомобіля. Збитки встановлюються.
Нагадаємо, у Дніпрі на ходу загорілась вантажівка.