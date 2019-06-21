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Автомобиль на Прикарпатье перевернулся и загорелся, есть погибшая

Киев • УНН

 • 10917 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В городе Болехов на Прикарпатье автомобиль врезался в столб, после чего перевернулся и загорелся. В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Автомобиль на Прикарпатье перевернулся и загорелся, есть погибшая

ДТП произошло 21 июня в 5:17 на улице Шевченко в городе Болехов.

"Пожар легкового автомобиля "ВАЗ 21099", возникший в результате дорожно-транспортного происшествия. Водитель легкового автомобиля "ВАЗ 21099" не справился с управлением, допустил столкновение со столбом и последующим опрокидыванием транспортного средства", - сообщили в департаменте.

Водитель после аварии покинул место происшествия, добавили в ОГА.

"В результате ДТП от полученных травм погибла пассажир автомобиля (личные данные потерпевшей устанавливаются) и получили травмы граждане 2001 г.р. и 1994 г.р., жители города Болехов", - добавили в департаменте.

Как указано, в результате пожара огнем уничтожено горючие элементы кузова автомобиля. Ущерб устанавливается.

Напомним, в Днепре на ходу загорелся грузовик.

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