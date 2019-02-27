У Дніпрі на ходу загорілась вантажівка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Дніпрі по вулиці Січеславська Набережна Соборного району на ходу загорілась вантажівка, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
“27 лютого о 17:42 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про займання автомобіля по вулиці Січеславська Набережна Соборного району міста Дніпро”, — йдеться у повідомленні.
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Рятувальники встановили, що під час руху автошляхом, у вантажному автомобілі “ГАЗель 3302” виникла пожежа.
"Вогнем пошкоджено кабіну та кузов транспортного засобу на загальній площі 14м.кв. Пожежу локалізовано о 17:55 та ліквідовано о 18:33", - йдеться у повідомленні.
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Загиблих та постраждалих немає.