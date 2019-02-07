У Полтавській області автоцистерна потрапила у ДТП і загорілася

"Поблизу с. Полив'яне на автошляху сполученням Миргород-Великі Сорочинці рятувальники ліквідовують пожежу в автоцистерні, яка внаслідок ДТП перекинулася та загорілася", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у Донецькій області лоб в лоб зіткнулися два авто, внаслідок чого один із них загорівся. Внаслідок ДТП загинули п'ятеро людей.

Раніше УНН повідомляв у Львівській області у згорілому вщент автомобілі знайшли труп.