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У Полтавській області автоцистерна потрапила у ДТП і загорілася

У Полтавській області автоцистерна потрапила у ДТП і загорілася

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Полтавській області автоцистерна внаслідок ДТП перекинулася і загорілася. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.

"Поблизу с. Полив'яне на автошляху сполученням Миргород-Великі Сорочинці рятувальники ліквідовують пожежу в автоцистерні, яка внаслідок ДТП перекинулася та загорілася", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у Донецькій області лоб в лоб зіткнулися два авто, внаслідок чого один із них загорівся. Внаслідок ДТП загинули п'ятеро людей.

Раніше УНН повідомляв у Львівській області у згорілому вщент автомобілі знайшли труп.

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