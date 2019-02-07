На станції загорівся вагон електропоїзда

Повідомлення про загорання рятувальники отримали 7 лютого о 13:38.

На місці події рятувальники з’ясували, що пожежа сталася в одному з вагонів електропоїзда, який прибув на кінцеву станцію. Вогнеборці негайно приступили до гасіння пожежі. Уже о 13:53 пожежа була локалізована, а о 14:07 — ліквідована.

Від Головного управління залучалися 31 рятувальник та 6 одиниць техніки.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, під Полтавою загорілося міське сміттєзвалище.