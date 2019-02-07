На станції загорівся вагон електропоїзда
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Пожежа сталася у вагоні електропоїзда на станції "Слов’янськ" у Донецькій області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Повідомлення про загорання рятувальники отримали 7 лютого о 13:38.
На місці події рятувальники з’ясували, що пожежа сталася в одному з вагонів електропоїзда, який прибув на кінцеву станцію. Вогнеборці негайно приступили до гасіння пожежі. Уже о 13:53 пожежа була локалізована, а о 14:07 — ліквідована.
Від Головного управління залучалися 31 рятувальник та 6 одиниць техніки.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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