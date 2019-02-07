На станции загорелся вагон электропоезда

Сообщение о возгорании спасатели получили 7 февраля в 13:38.

На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в одном из вагонов электропоезда, прибывшем на конечную станцию. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара. Уже в 13:53 пожар был локализован, а в 14:07 - ликвидирован.

От Главного управления привлекались 31 спасатель и 6 единиц техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, под Полтавой загорелась городская свалка.