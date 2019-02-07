На станции загорелся вагон электропоезда
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Пожар произошел в вагоне электропоезда на станции "Славянск" в Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Сообщение о возгорании спасатели получили 7 февраля в 13:38.
На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в одном из вагонов электропоезда, прибывшем на конечную станцию. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара. Уже в 13:53 пожар был локализован, а в 14:07 - ликвидирован.
От Главного управления привлекались 31 спасатель и 6 единиц техники.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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