Під Полтавою загорілося міське сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Пожежа виникла напередодні на території Полтавського міського сміттєзвалища, загоряння було ліквідовано на площі 0,002 га, але гасіння пожежі продовжилося сьогодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
Повідомлення про пожежу, що виникла на території Полтавського міського сміттєзвалище твердих побутових відходів в селі Макухівка Полтавського району, рятувальники отримали 5 лютого о 13:50.
Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить сміття на площі 0,007 га. Пожежу було локалізовано о 16:25. Станом на 17 годину було ліквідовано загоряння на площі 0,002 га.
6 лютого вогнеборці продовжили гасіння пожежі.
До гасіння залучені 6 рятувальників та 2 одиниці техніки.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, на сміттєзвалищі згорів 15-річний підліток.