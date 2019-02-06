Під Полтавою загорілося міське сміттєзвалище

Повідомлення про пожежу, що виникла на території Полтавського міського сміттєзвалище твердих побутових відходів в селі Макухівка Полтавського району, рятувальники отримали 5 лютого о 13:50.

Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить сміття на площі 0,007 га. Пожежу було локалізовано о 16:25. Станом на 17 годину було ліквідовано загоряння на площі 0,002 га.

6 лютого вогнеборці продовжили гасіння пожежі.

До гасіння залучені 6 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, на сміттєзвалищі згорів 15-річний підліток.