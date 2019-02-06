Под Полтавой загорелась городская свалка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Пожар возник накануне на территории Полтавской городской свалки, возгорание было ликвидировано на площади 0,002 га, но тушение пожара продолжилось сегодня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Сообщение о пожаре, возникшем на территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов в селе Макуховка Полтавского района, спасатели получили 5 февраля в 13:50.
Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 0,007 га. Пожар был локализован в 16:25. По состоянию на 17 часов было ликвидировано возгорание на площади 0,002 га.
6 февраля пожарные продолжили тушение пожара.
К тушению привлечены 6 спасателей и 2 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, на свалке сгорел 15-летний подросток.