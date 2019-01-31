У згорілому вщент автомобілі знайшли труп

"Сьогодні близько 17:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в гаражі на вулиці Івана Хрестителя у Яворові сталася пожежа. На місце події прибули працівники групи реагування та слідчо-оперативна група. Після локалізації пожежі в салоні автомобіля "Деу Ланос" було виявлено тіло 48-річного місцевого мешканеця без ознак життя", - повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці з’ясовують обставини події. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Дніпрі автомобіль загорівся після ДТП.