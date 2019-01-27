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У Дніпрі автомобіль загорівся після ДТП

У Дніпрі автомобіль загорівся після ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. У місті Дніпро по вулиці Яружній Соборного району водій легкового автомобіля з’їхав з дороги, та допустив зіткнення із залізобетонною конструкцією, внаслідок чого легковик загорівся. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпровській області, передає УНН.

"По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що водій легкового автомобіля з’їхав з дороги, та допустив зіткнення із залізобетонною конструкцією, внаслідок чого у моторному відсіку легковика сталося займання", - йдеться у повідомленні.

Пожежу локалізовано о 02:16 та ліквідовано о 02:29.

Про стан водія не повідомляється.

До гасіння займання залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, одна людина загинула та ще четверо, серед яких двоє дітей, постраждали внаслідок ДТП у Житомирському районі.

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