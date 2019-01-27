У Дніпрі автомобіль загорівся після ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У місті Дніпро по вулиці Яружній Соборного району водій легкового автомобіля з’їхав з дороги, та допустив зіткнення із залізобетонною конструкцією, внаслідок чого легковик загорівся. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпровській області, передає УНН.
"По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що водій легкового автомобіля з’їхав з дороги, та допустив зіткнення із залізобетонною конструкцією, внаслідок чого у моторному відсіку легковика сталося займання", - йдеться у повідомленні.
Пожежу локалізовано о 02:16 та ліквідовано о 02:29.
Про стан водія не повідомляється.
До гасіння займання залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, одна людина загинула та ще четверо, серед яких двоє дітей, постраждали внаслідок ДТП у Житомирському районі.