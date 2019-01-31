В сгоревшем дотла автомобиле нашли труп

"Сегодня около 17:00 в полицию поступило сообщение о том, что в гараже на улице Ивана Крестителя в Яворове произошел пожар. На место происшествия прибыли сотрудники группы реагирования и следственно-оперативная группа. После локализации пожара в салоне автомобиля "Дэу Ланос" было обнаружено тело 48-летнего местного жителя без признаков жизни", - сообщили в Нацполиции.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Днепре автомобиль загорелся после ДТП.