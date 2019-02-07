В Полтавской области автоцистерна попала в ДТП и загорелась
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Полтавской области автоцистерна результате ДТП перевернулась и загорелась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.
"Вблизи с. Полывяное на автодороге сообщением Миргород-Большие Сорочинцы спасатели ликвидируют пожар в автоцистерне, которая в результате ДТП перевернулась и загорелась", - говорится в сообщении.
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Напомним, в Донецкой области лоб в лоб столкнулись два авто, в результате чего один из них загорелся. В результате ДТП погибли пять человек.
Ранее УНН сообщал во Львовской области в сгоревшем дотла автомобили нашли труп.