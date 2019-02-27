В Днепре на ходу загорелся грузовик
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Днепре по улице Сичеславская Набережная Соборного района на ходу загорелся грузовик, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"27 февраля в 17:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Сичеславская Набережная Соборного района города Днепр", - говорится в сообщении.
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Спасатели установили, что во время движения по автодороге, в грузовом автомобиле "ГАЗель 3302" возник пожар.
"Огнем повреждено кабину и кузов транспортного средства на общей площади 14 м кв. Пожар локализован в 17:55 и ликвидирован в 18:33", - говорится в сообщении.
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Погибших и пострадавших нет.