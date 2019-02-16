У Києві через ДТП загорілось авто - одна людина загинула

“Автопригода трапилася на Столичному шосе у Голосіївському районі близько 1-ї години ночі. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW X5, виїхав за межі проїзної частини, протаранив огороджувальний паркан і, продовжуючи рух, зіткнувся із Daewoo Lanos”, - йдеться у повідомленні.



Також у поліції повідомили, що водія Daewoo Lanos із тілесними ушкодженнями було госпіталізували, а кермувальник BMW X5 втік з місця аварії залишивши машину.



За фактом смертельної ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Окрім того, вирішується питання щодо додаткової правової кваліфікації події за ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.



Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблої та розшукують водія BMW. Також заплановано ряд слідчих дій, зокрема і експертиз, для встановлення причин та механізму аварії.



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