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У Києві через ДТП загорілось авто - одна людина загинула

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Києві близько 1-ї ночі у Голосіївському районі зіткнулось два авто Daewoo Lanos та BMW X5, у результаті аварії Daewoo Lanos загорівся, в його салоні поліція виявила тіло жінки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ГУ Нацполіції Києва.

“Автопригода трапилася на Столичному шосе у Голосіївському районі близько 1-ї години ночі. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW X5, виїхав за межі проїзної частини, протаранив огороджувальний паркан і, продовжуючи рух, зіткнувся із Daewoo Lanos”, - йдеться у повідомленні.

Також у поліції повідомили, що водія Daewoo Lanos із тілесними ушкодженнями було госпіталізували, а кермувальник BMW X5 втік з місця аварії залишивши машину.

За фактом смертельної ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Окрім того, вирішується питання щодо додаткової правової кваліфікації події за ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблої та розшукують водія BMW. Також заплановано ряд слідчих дій, зокрема і експертиз, для встановлення причин та механізму аварії.

Раніше УНН повідомляв, у Києві оголошено План "Перехоплення" через шахрая.

Українські Національні Новини

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