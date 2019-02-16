В Киеве из-за ДТП загорелось авто - один человек погиб

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 56185 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 75834 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128965 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129313 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129193 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124802 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159978 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117806 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141407 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145268 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Киеве из-за ДТП загорелось авто - один человек погиб

Киев  •  УНН

 • 9950 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Киеве около 1-й ночи в Голосеевском районе столкнулись два авто Daewoo Lanos и BMW X5, в результате аварии Daewoo Lanos загорелся, в его салоне полиция обнаружила тело женщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГУ Нацполиции Киева.

"Автопроисшествие произошла на Столичном шоссе в Голосеевском районе около 1 часа ночи. Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW X5, выехал за пределы проезжей части, протаранил ограждающий забор и, продолжая движение, столкнулся с Daewoo Lanos ", - говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что водителя Daewoo Lanos с телесными повреждениями был госпитализирован, а водитель BMW X5 скрылся с места аварии оставив машину.

По факту смертельного ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, решается вопрос о дополнительной правовой квалификации события по ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшей и разыскивают водителя BMW. Также запланирован ряд следственных действий, в том числе и экспертиз для установления причин и механизма аварии.

Ранее УНН сообщал, в Киеве объявлено План "Перехват" из-за мошенника.

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