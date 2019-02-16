В Киеве из-за ДТП загорелось авто - один человек погиб

"Автопроисшествие произошла на Столичном шоссе в Голосеевском районе около 1 часа ночи. Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW X5, выехал за пределы проезжей части, протаранил ограждающий забор и, продолжая движение, столкнулся с Daewoo Lanos ", - говорится в сообщении.



Также в полиции сообщили, что водителя Daewoo Lanos с телесными повреждениями был госпитализирован, а водитель BMW X5 скрылся с места аварии оставив машину.



По факту смертельного ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, решается вопрос о дополнительной правовой квалификации события по ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшей и разыскивают водителя BMW. Также запланирован ряд следственных действий, в том числе и экспертиз для установления причин и механизма аварии.



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