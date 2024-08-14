На втором блоке "Фукусима-1" произошла утечка 25 т радиоактивной воды

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пожар на ЗАЭС: россияне не дали экспертам МАГАТЭ осмотреть место инцидента

Пожар на ЗАЭС: россияне не дали экспертам МАГАТЭ осмотреть место инцидента

  •  67542 просмотра
Ситуация на фронте, оборонные потребности, приложение "Армия+": Умеров встретился с министром обороны Литвы

Ситуация на фронте, оборонные потребности, приложение "Армия+": Умеров встретился с министром обороны Литвы

  •  60709 просмотра
Замороженные активы российского Центробанка: СМИ стали известны дальнейшие шаги ЕС

Замороженные активы российского Центробанка: СМИ стали известны дальнейшие шаги ЕС

  •  63066 просмотра
Россия передислоцировала часть войск из Запорожья и Херсонщины в Курскую область, - Politico

Россия передислоцировала часть войск из Запорожья и Херсонщины в Курскую область, - Politico

  •  47870 просмотра
Байден отказался комментировать операцию Украины в Курской области РФ

Байден отказался комментировать операцию Украины в Курской области РФ

  •  38243 просмотра
публикации
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  136389 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  172879 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  160375 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  183653 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

12 августа 2024, 07:48  •  180890 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

  •  31218 просмотра
Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

  •  30834 просмотра
Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

  •  84037 просмотра
13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

  •  101473 просмотра
Ученые считают, что лошади могут планировать действия наперед и мыслить стратегически

Ученые считают, что лошади могут планировать действия наперед и мыслить стратегически

12 августа 2024, 16:41  •  101225 просмотра
Актуальное
На втором блоке "Фукусима-1" произошла утечка 25 т радиоактивной воды

На втором блоке "Фукусима-1" произошла утечка 25 т радиоактивной воды

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 02:07  •  1502 просмотра

Read in English

В здании второго энергоблока АЭС 'Фукусима-1' произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды. Вода не попала в окружающую среду, а стекла в подвал; TEPCO отрицает проблемы с охлаждением топлива.

В здании второго энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии произошла утечка примерно 25 тонн воды, содержащей радиоактивные вещества. В окружающую среду вода не попала, она стекла в подвал. Как пишет NHK со ссылкой на компанию-оператора станции TEPCO, утечку зафиксировали 9 августа, передает УНН

Детали

Перед этим в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне для охлаждения ядерного топлива заметили аномальное снижение уровня воды. В здании запустили робота, после чего выяснилось, что вода, вытекшая из резервуара, выбежала в подвал.

В TEPCO отрицают возможные проблемы с охлаждением отработанного ядерного топлива, несмотря на то, что в бассейн не поступает вода. Температура в бассейне поднимается максимум до 46 ° C (ниже максимального референсного значения - 65 ° C). В течение недели в здание снова запустят робота, чтобы выявить место утечки.

В феврале TEPCO сообщала, что на "Фокусиме-1" зафиксировали утечку радиоактивной воды. Диапазон утечки составлял примерно 4 на 4 м, объем - 5,5 тонны. С августа прошлого года TEPCO начала сброс воды с АЭС в океан.

У Японії завершується 5-й цикл скидання очищеної води на АЕС "Фукусіма"7 мая 2024, 09:00 • 25917 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЗдоровьеНовости МираТехнологии
yaponiyaЯпония
Эксклюзив
Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд
  •  101305 просмотра

Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд

Эксклюзив
Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев
  •  91352 просмотра

Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев

Эксклюзив
Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ
  •  100521 просмотра

Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ

Эксклюзив
Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении
  •  78831 просмотра

Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении

Эксклюзив
Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт
  •  56353 просмотра

Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными
  •  63745 просмотра

Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст
  •  65954 просмотра

Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст

Эксклюзив
"Мамкины агенты": как работники АРМА на машинах с номерами прикрытия разыскивали "Гулливер"
  •  66032 просмотра

"Мамкины агенты": как работники АРМА на машинах с номерами прикрытия разыскивали "Гулливер"

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ
12 августа 2024, 16:28  •  172879 просмотра

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский
12 августа 2024, 15:36  •  108769 просмотра

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

Популярные

Байден отказался комментировать операцию Украины в Курской области РФ

Байден отказался комментировать операцию Украины в Курской области РФ

  •  38243 просмотра
Россия передислоцировала часть войск из Запорожья и Херсонщины в Курскую область, - Politico

Россия передислоцировала часть войск из Запорожья и Херсонщины в Курскую область, - Politico

  •  47870 просмотра
Замороженные активы российского Центробанка: СМИ стали известны дальнейшие шаги ЕС

Замороженные активы российского Центробанка: СМИ стали известны дальнейшие шаги ЕС

  •  63066 просмотра
Ситуация на фронте, оборонные потребности, приложение "Армия+": Умеров встретился с министром обороны Литвы

Ситуация на фронте, оборонные потребности, приложение "Армия+": Умеров встретился с министром обороны Литвы

  •  60709 просмотра
Пожар на ЗАЭС: россияне не дали экспертам МАГАТЭ осмотреть место инцидента

Пожар на ЗАЭС: россияне не дали экспертам МАГАТЭ осмотреть место инцидента

  •  67542 просмотра

Публикации

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  136389 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  172879 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  160375 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  183653 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

12 августа 2024, 07:48  •  180890 просмотра

Война

США уничтожили два судна хуситов в Красном море

США уничтожили два судна хуситов в Красном море

  •  14165 просмотра
Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

  •  18658 просмотра
Американский солдат продавал секреты Китаю

Американский солдат продавал секреты Китаю

  •  17569 просмотра
Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

  •  22461 просмотра
БПЛА атаковали Воронежскую область: взрывы и пожар

БПЛА атаковали Воронежскую область: взрывы и пожар

  •  22860 просмотра

политика

Премьер-министр Японии уходит в отставку в сентябре

Премьер-министр Японии уходит в отставку в сентябре

  •  2713 просмотра
Патриарх Варфоломей поддерживает инициативы по духовной независимости

Патриарх Варфоломей поддерживает инициативы по духовной независимости

  •  5021 просмотра
США уничтожили два судна хуситов в Красном море

США уничтожили два судна хуситов в Красном море

  •  14165 просмотра
ООН объявила 2025-2034 годы десятилетием наук о криосфере

ООН объявила 2025-2034 годы десятилетием наук о криосфере

  •  11186 просмотра
Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

  •  18658 просмотра

Война

США уничтожили два судна хуситов в Красном море

США уничтожили два судна хуситов в Красном море

  •  14165 просмотра
Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

  •  18658 просмотра
Американский солдат продавал секреты Китаю

Американский солдат продавал секреты Китаю

  •  17569 просмотра
Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

  •  22461 просмотра
БПЛА атаковали Воронежскую область: взрывы и пожар

БПЛА атаковали Воронежскую область: взрывы и пожар

  •  22860 просмотра

политика

Премьер-министр Японии уходит в отставку в сентябре

Премьер-министр Японии уходит в отставку в сентябре

  •  2713 просмотра
Патриарх Варфоломей поддерживает инициативы по духовной независимости

Патриарх Варфоломей поддерживает инициативы по духовной независимости

  •  5021 просмотра
США уничтожили два судна хуситов в Красном море

США уничтожили два судна хуситов в Красном море

  •  14165 просмотра
ООН объявила 2025-2034 годы десятилетием наук о криосфере

ООН объявила 2025-2034 годы десятилетием наук о криосфере

  •  11186 просмотра
Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

  •  18658 просмотра

Новости Бизнеса

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

  •  26309 просмотра
Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  144000 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  145534 просмотра

Экономика

В Чили на крупнейшей в мире медной шахте рабочие объявили забастовку

В Чили на крупнейшей в мире медной шахте рабочие объявили забастовку

  •  7535 просмотра
Замороженные активы российского Центробанка: СМИ стали известны дальнейшие шаги ЕС

Замороженные активы российского Центробанка: СМИ стали известны дальнейшие шаги ЕС

  •  63058 просмотра
Чтобы подготовить максимум оборудования к отопительному сезону: в Минэнерго раскрыли детали крупнейшей ремонтной кампании в истории украинской энергетики

Чтобы подготовить максимум оборудования к отопительному сезону: в Минэнерго раскрыли детали крупнейшей ремонтной кампании в истории украинской энергетики

  •  29751 просмотра
Жатва 2024: аграрии Одесской области превзошли прошлогодние показатели

Жатва 2024: аграрии Одесской области превзошли прошлогодние показатели

  •  21011 просмотра
Украина и Великобритания начали переговоры о 100-летнем партнерстве: что известно

Украина и Великобритания начали переговоры о 100-летнем партнерстве: что известно

  •  26395 просмотра

Киев

В Киеве - воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА

В Киеве - воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА

  •  17932 просмотра
В Киевской области работают силы ПВО из-за движения вражеских БпЛА

В Киевской области работают силы ПВО из-за движения вражеских БпЛА

  •  18616 просмотра
Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен

Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен

  •  27827 просмотра
Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге

Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге

  •  56918 просмотра
Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы

Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы

12 августа 2024, 22:17  •  109864 просмотра