На втором блоке "Фукусима-1" произошла утечка 25 т радиоактивной воды

В здании второго энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии произошла утечка примерно 25 тонн воды, содержащей радиоактивные вещества. В окружающую среду вода не попала, она стекла в подвал. Как пишет NHK со ссылкой на компанию-оператора станции TEPCO, утечку зафиксировали 9 августа, передает УНН.

Детали

Перед этим в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне для охлаждения ядерного топлива заметили аномальное снижение уровня воды. В здании запустили робота, после чего выяснилось, что вода, вытекшая из резервуара, выбежала в подвал.

В TEPCO отрицают возможные проблемы с охлаждением отработанного ядерного топлива, несмотря на то, что в бассейн не поступает вода. Температура в бассейне поднимается максимум до 46 ° C (ниже максимального референсного значения - 65 ° C). В течение недели в здание снова запустят робота, чтобы выявить место утечки.

В феврале TEPCO сообщала, что на "Фокусиме-1" зафиксировали утечку радиоактивной воды. Диапазон утечки составлял примерно 4 на 4 м, объем - 5,5 тонны. С августа прошлого года TEPCO начала сброс воды с АЭС в океан.

У Японії завершується 5-й цикл скидання очищеної води на АЕС "Фукусіма"