Активно привлекают гастролеров и используют "мертвые души": оккупанты начали регистрировать фейковых избирателей

На оккупированных территориях Запорожской области рф начала регистрацию фейковых избирателей, чтобы создать впечатление о 80% явке в оккупированных регионах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне начали так называемую регистрацию избирателей на "выборы президента рф". Речь идет о людях, которые планируют голосовать вне территории своего региона. Поэтому с целью повышения явки на "выборах" оккупационная власть активно привлекает к голосованию гастролеров.

Параллельно с этим, наблюдается интенсивная регистрация "мертвых душ", чтобы придать вид легального участия в "выборах" на территориях, находящихся под контролем рф. Таким образом противник надеется создать впечатление о 80% явке в оккупированных регионах.

Напомним

На временно оккупированных территория россияне разрешили "голосовать" по любому паспорту, чтобы иметь возможность нарисовать высокую "явку".

На ВОТ россияне с помощью давления продолжают готовить фейковые выборы