Активно залучають гастролерів та використовують "мертві душі": окупанти почали реєструвати фейкових виборців

На окупованих територіях Запорізької області рф розпочала реєстрацію фейкових виборців, аби створити враження про 80% явку в окупованих регіонах. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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На тимчасово окупованих територія Запорізької області росіяни розпочали так звану реєстрацію виборців на "вибори президента рф". Мова йде про людей, які планують голосувати поза територією свого регіону. Відтак з метою підвищення явки на "виборах" окупаційна влада активно залучає до голосування гастролерів.

Паралельно з цим, спостерігається інтенсивна реєстрація "мертвих душ", щоб надати вигляд легальної участі в "виборах" на територіях, які перебувають під контролем рф. Таким чином противник сподівається створити враження про 80% явку в окупованих регіонах.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територія росіяни дозволили "голосувати" за будь-яким паспортом, щоб мати змогу намалювати високу "явку".

На ТОТ росіяни за допомогою тиску продовжують готувати фейкові вибори