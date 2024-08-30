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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
На Волыни запретили массовые мероприятия без согласования после нарушений

На Волыни запретили массовые мероприятия без согласования после нарушений

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 11:31  •  16351 просмотра

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Совет обороны Волынской области запретил проведение массовых мероприятий без согласования из-за ситуации с безопасностью. Решение принято после нарушений общественного порядка на фестивале в Луцком замке.

В Волынской области запретили проведение массовых мероприятий без согласования из-за ситуации с безопасностью, сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Во время очередного заседания Совета обороны запретили проводить на территории Волынской области массовые мероприятия без соответствующего согласования. Организаторам мероприятий нужно будет обратиться в местный орган исполнительной власти не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения", - сообщил Погуляйко в Telegram.

По его словам, если массовое мероприятие будет происходить на территории громады, необходимо согласование с соответствующей районной военной администрацией. Если это мероприятия областного уровня, то с Волынской областной военной администрацией.

"Такое решение приняли в связи с ситуацией с безопасностью и в ответ на случаи нарушения общественного порядка, которые имели место недавно", - отметил Погуляйко.

Чиновник прямо не указывает о чем идет речь, но решение принято после сообщений о нарушении общественного порядка на фестивале в Луцком замке.

Ранее

Мэр Луцка Игорь Полищук рассказал, что "17-18 августа на территории Луцкого замка проходил фестиваль Lutsk Food Fest, во время которого были зафиксированы отдельные факты нарушения общественного порядка". "Посетители мероприятия указывают на продажу алкогольных напитков несовершеннолетним, драки как внутри Луцкого замка, так и за его пределами, непристойное поведение отдельных посетителей. Это вызвало возмущение и негативную реакцию у посетителей и жителей нашей общины", - сообщил городской голова.

Он призвал директора историко-культорного заповедника в городе Луцке как распорядителя имущества и того, кто предоставляет замок в аренду для проведения мероприятий, усилить ответственность в вопросах организации и проведения подобных фестивалей на территории замка.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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