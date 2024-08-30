На Волині заборонили масові заходи без погодження після порушень

У Волинській області заборонили проведення масових заходів без погодження через безпекову ситуацію, повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко у п'ятницю, пише УНН.

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"Під час чергового засідання Ради оборони заборонили проводити на території Волинської області масові заходи без відповідного погодження. Організаторам заходів потрібно буде звернутися до місцевого органу виконавчої влади не пізніше, як за 10 днів до дати його проведення", - повідомив Погуляйко у Telegram.

З його слів, якщо масовий захід відбуватиметься на території громади, необхідне погодження з відповідною районною військовою адміністрацією. Якщо це заходи обласного рівня, то з Волинською обласною військовою адміністрацією.

"Таке рішення прийняли у зв’язку з безпековою ситуацією та у відповідь на випадки порушення громадського порядку, які мали місце нещодавно", - зазначив Погуляйко.

Посадовець прямо не вказує про що йдеться, але рішення ухвалено після повідомлень про порушення громадського порядку на фестивалі у Луцькому замку.

Раніше

Мер Луцька Ігор Поліщук розповів, що "17-18 серпня на території Луцького замку відбувався фестиваль Lutsk Food Fest, під час якого було зафіксовано окремі факти порушення громадського порядку". "Відвідувачі заходу вказують на продаж алкогольних напоїв неповнолітнім, бійки як всередині Луцького замку, так і за його межами, непристойну поведінку окремих відвідувачів. Це викликало обурення та негативну реакцію у відвідувачів та жителів нашої громади", - повідомив міський голова.

Він закликав директора історико-культорного заповідника у місті Луцьку як розпорядника майна і того, хто надає замок в оренду для проведення заходів, посилити відповідальність у питаннях організації та проведення подібних фестивалів на території замку.