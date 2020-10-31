На Волыни ТИК пересчитывала голоса с участка, а затем не смогла найти свой протокол

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Ковельская городская территориальная избирательная комиссия 30 октября провела повторный подсчет голосов с участка №070432 из-за того, что результаты голосования не совпадали. Кроме того, городская ТИК не может найти протокол непрерывного заседания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОПОРУ.

"При проверке протоколов, предоставленных участковой избирательной комиссией после уточнения, в ТИК обнаружили несовпадение при суммировании данных из определенным колонок. Поэтому ТИК приняла решение о пересчете, который совершили 30 октября. Отметим, что УИК № 070432 была последней комиссией, которая еще не сдала документацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце концов, в комиссии взялись за пересчет, который растянулся на несколько часов, поэтому несколько раз считали и отданные за партии и кандидатов голоса, и подписи избирателей в списке избирателей. В конце концов, удалось установить, где участковая избирательная комиссия допустила неточность - неправильно были посчитаны неиспользованные бюллетени. Поэтому после установления их количества цифры в протоколе совпали.

Председатель Ковельской городской ТИК Александра Кузьмич отметила, что после пересчета уточнили количество неиспользованных бюллетеней, а также количество голосов заи определенных субъектов.

"При пересчете комиссия не соблюдала порядок перерасчета, определенному в соответствии со статьей 250 Избирательного кодекса Украины. Начали с бюллетеней, тогда считали контрольные талоны, далее - подписи в списке избирателей, тогда - неиспользованные бюллетени.

Кроме того, в Ковельской ТИК не смогли найти протокол непрерывного заседания", - добавляется в сообщении.

Напомним, по состоянию на 16:00 30 октября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 64 местных советов в 23 регионах. Кроме того, признаны избранными 84 голов также в 23 областях.

Украинские Национальные Новости

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