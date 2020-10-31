На Волині ТВК перераховувала голоси із дільниці, а згодом не змогла знайти свій протокол

“При перевірці протоколів, наданих дільничною виборчою комісією після уточнення, у ТВК виявили неспівпадіння при сумуванні даних із певних колонок. Тож ТВК прийняла рішення про перерахунок, який здійснили 30 жовтня. Зауважимо, що ДВК № 070432 була останньою комісією, котра ще не здала документацію”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що зрештою, у комісії взялися за перерахунок, який розтягнувся на кілька годин, тож кілька разів рахували і віддані за партії та кандидатів голоси, і підписи виборців у списку виборців. Зрештою, вдалося встановити, де дільнична виборча комісія допустила неточність — неправильно були пораховані невикористані бюлетені. Тож після встановлення їх кількості цифри у протоколі збіглися.

Голова Ковельської міської ТВК Олександра Кузьмич зауважила, що після перерахунку уточнили кількість невикористаних бюлетенів, а також кількість голосів за певних суб’єктів.

“Під час перерахунку комісія недотрималася порядку перерахунку, визначеному відповідно до статті 250 Виборчого кодексу України. Почали із бюлетенів, тоді рахували контрольні талони, далі — підписи у списку виборців, тоді — невикористані бюлетені.

Окрім того, у Ковельській ТВК не змогли віднайти протоколу безперервного засідання”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 16:00 30 жовтня 2020 року встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 64 місцевих рад у 23 регіонах. Окрім того, визнано обраними 84 голів також у 23 областях.