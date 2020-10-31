На Волині ТВК перераховувала голоси із дільниці, а згодом не змогла знайти свій протокол
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Ковельська міська територіальна виборча комісія 30 жовтня здійснила повторний підрахунок голосів із дільниці №070432 через те, що результати голосування не збігалися. Окрім того, міська ТВК не може знайти протокол безперервного засідання. Про це повідомляє УНН із посиланням на ОПОРУ.
“При перевірці протоколів, наданих дільничною виборчою комісією після уточнення, у ТВК виявили неспівпадіння при сумуванні даних із певних колонок. Тож ТВК прийняла рішення про перерахунок, який здійснили 30 жовтня. Зауважимо, що ДВК № 070432 була останньою комісією, котра ще не здала документацію”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що зрештою, у комісії взялися за перерахунок, який розтягнувся на кілька годин, тож кілька разів рахували і віддані за партії та кандидатів голоси, і підписи виборців у списку виборців. Зрештою, вдалося встановити, де дільнична виборча комісія допустила неточність — неправильно були пораховані невикористані бюлетені. Тож після встановлення їх кількості цифри у протоколі збіглися.
Голова Ковельської міської ТВК Олександра Кузьмич зауважила, що після перерахунку уточнили кількість невикористаних бюлетенів, а також кількість голосів за певних суб’єктів.
“Під час перерахунку комісія недотрималася порядку перерахунку, визначеному відповідно до статті 250 Виборчого кодексу України. Почали із бюлетенів, тоді рахували контрольні талони, далі — підписи у списку виборців, тоді — невикористані бюлетені.
Окрім того, у Ковельській ТВК не змогли віднайти протоколу безперервного засідання”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 16:00 30 жовтня 2020 року встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 64 місцевих рад у 23 регіонах. Окрім того, визнано обраними 84 голів також у 23 областях.