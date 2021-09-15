На Волыни продолжаются поиски беглеца из суда Луцка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Подсудимого, который после изменения меры пресечения убежал из помещения Луцкого горрайонного суда, продолжают разыскивать. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Волынской области.
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“Мужчина до сих пор в розыске. Сейчас устанавливается его местонахождение”, — сообщили в полиции.
Детали
К слову, в СМИ начали распространять информацию, что беглеца обвиняли том, что он похитил и изнасиловал в лесу школьницу.
“Детали изнасилования предоставить мы не можем, поскольку на тот момент девушка была несовершеннолетняя. Это было закрытое судебное заседание. В общем, ему инкриминируют статьи 146 ч.2, 152 ч.3 и 263 ч.2”, — сообщили в пресс-службе Луцкого горрайонного суда.
В полиции УНН эту информацию не прокомментировали.
Что было раньше
В Луцке просто из зала районного суда накануне, 13 сентября, сбежал обвиняемый человек.
Он обвиняется за похищение человека, незаконное обращение с оружием и изнасилования.