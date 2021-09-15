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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 114992 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 113216 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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На Волыни продолжаются поиски беглеца из суда Луцка

На Волыни продолжаются поиски беглеца из суда Луцка

Киев  •  УНН

 • 17366 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Подсудимого, который после изменения меры пресечения убежал из помещения Луцкого горрайонного суда, продолжают разыскивать. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Волынской области.

Цитата

“Мужчина до сих пор в розыске. Сейчас устанавливается его местонахождение”, — сообщили в полиции.

Детали

К слову, в СМИ начали распространять информацию, что беглеца обвиняли том, что он похитил и изнасиловал в лесу школьницу.

“Детали изнасилования предоставить мы не можем, поскольку на тот момент девушка была несовершеннолетняя. Это было закрытое судебное заседание. В общем, ему инкриминируют статьи 146 ч.2, 152 ч.3 и 263 ч.2”, — сообщили в пресс-службе Луцкого горрайонного суда.

В полиции УНН эту информацию не прокомментировали.

Что было раньше

В Луцке просто из зала районного суда накануне, 13 сентября, сбежал обвиняемый человек.

Он обвиняется за похищение человека, незаконное обращение с оружием и изнасилования.

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