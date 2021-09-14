У Луцьку з зали суду втік обвинувачений

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“Судом було прийняте рішення про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Після оголошення рішення суду обвинувачений, прослухавши його, самовільно покинув зал і приміщення суду. Суд, думаю, буде враховувати, ці обставини”, — повідомив суддя-спікер.

Нагадаємо

Два роки тому у Луцьку 30-річний громадянин втік з-під варти, перебуваючи на лікування в лікарні.