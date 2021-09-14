В Луцке из зала суда сбежал обвиняемый
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Луцке просто из зала горрайонного суда накануне, 13 сентября, сбежал обвиняемый человек. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил судья-спикер Луцкого горрайонного суда Вячеслав Покыдюк, пишет УНН.
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"Судом было принято решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. После оглашения решения суда обвиняемый, прослушав его, самовольно покинул зал и помещение суда. Суд, думаю, будет учитывать эти обстоятельства", - сообщил судья-спикер.
Напомним
Два года назад в Луцке 30-летний гражданин сбежал из-под стражи, находясь на лечении в больнице.