На Волині продовжуються пошуки втікача з суду Луцька
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Підсудного, який після зміни запобіжного заходу втік з приміщення Луцького міськрайонного суду, продовжують розшукувати. Про це повідомили УНН в пресслужбі поліції Волинської області.
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“Чоловік досі у розшуку. Наразі встановлюється його місце перебування”, — повідомили у поліції.
Деталі
До слова, у ЗМІ почали поширювати інформацію, що втікача обвинувачували тому, що він викрав та зґвалтував у лісі школярку.
“Деталі зґвалтування надати ми не можемо, оскільки на той момент дівчина була неповнолітня. Це було закрите судове засідання. Загалом, йому інкримінують статті 146 ч.2, 152 ч.3 та 263 ч.2”, — повідомили в пресслужбі Луцького міськрайонного суду.
У поліції УНН цю інформації не прокоментували.
Що було раніше
У Луцьку просто із зали міськрайонного суду напередодні, 13 вересня, втік обвинувачений чоловік.
Він обвинувачується за викрадення людини, незаконне поводження зі зброєю та зґвалтування.