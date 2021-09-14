Втікача із зали суду у Луцьку обвинувачують за трьома статтями, у тому числі за зґвалтування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Чоловік, який утік із зали міськрайонного суду у Луцьку, обвинувачується за викрадення людини, незаконне поводження зі зброєю та зґвалтування. Про це повідомили в пресслужбі поліції Волинської області, передає УНН.

Деталі

Відомо, що підозрюваний, Плотніков Сергій Сергійович, 23 жовтня 1983 року народження, житель села Зарудчі, Камінь-Каширського району, учора, 13 вересня, о 14 годині 20 хвилин самовільно покинув приміщення Луцького міськрайонного суду Волинської області після оголошення йому рішення ухвали суду — взяття під варту.

Його прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, коротко стрижений, розмовляє російською мовою (суржиком), був одягнений в чорний спортивний костюм з капюшоном.

“Розшукуваний підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування), ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Наразі всі наряди поліції області та держави зорієнтовані на розшук і затримання зловмисника, також залучені до пошуків інші правоохоронні органи.

“Якщо вам відомо, де перебуває розшукуваний, просимо сповістити про це поліцію за телефонами: (03357) 2-32-09, (03357) 2-37-79, 0675872545, 0683355399 або 102”, — додали у поліції.

Нагадаємо

У Луцьку просто із зали міськрайонного суду напередодні, 13 вересня, втік обвинувачений чоловік.

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