Беглеца из зала суда в Луцке обвиняют по трем статьям, в том числе за изнасилование

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Человек, который сбежал из зала районного суда в Луцке, обвиняется за похищение человека, незаконное обращение с оружием и изнасилования. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Волынской области, передает УНН.

Детали

Известно, что подозреваемый, Плотников Сергей Сергеевич, 23 октября 1983 года, житель села Зарудчи, Камень-Каширского района, вчера, 13 сентября, в 14 часов 20 минут самовольно покинул помещение Луцкого горрайонного суда Волынской области после объявления ему решения постановления суда — заключение под стражу.

Его приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, коротко стриженный, говорит на русском языке (на суржике), был одет в черный спортивный костюм с капюшоном.

“Разыскиваемый подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 (Изнасилование), ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Сейчас все наряды полиции области и государства ориентированы на розыск и задержание злоумышленника, также привлечены к поискам другие правоохранительные органы.

“Если вам известно, где находится разыскиваемый, просим сообщить об этом в полицию по телефонам: (03357) 2-32-09, (03357) 2-37-79, 0675872545, 0683355399 или 102”, — добавили в полиции.

Напомним

В Луцке просто из зала районного суда накануне, 13 сентября, сбежал обвиняемый человек.

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