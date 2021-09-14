Беглеца из зала суда в Луцке обвиняют по трем статьям, в том числе за изнасилование
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Человек, который сбежал из зала районного суда в Луцке, обвиняется за похищение человека, незаконное обращение с оружием и изнасилования. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Волынской области, передает УНН.
Детали
Известно, что подозреваемый, Плотников Сергей Сергеевич, 23 октября 1983 года, житель села Зарудчи, Камень-Каширского района, вчера, 13 сентября, в 14 часов 20 минут самовольно покинул помещение Луцкого горрайонного суда Волынской области после объявления ему решения постановления суда — заключение под стражу.
Его приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, коротко стриженный, говорит на русском языке (на суржике), был одет в черный спортивный костюм с капюшоном.
“Разыскиваемый подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 (Изнасилование), ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Сейчас все наряды полиции области и государства ориентированы на розыск и задержание злоумышленника, также привлечены к поискам другие правоохранительные органы.
“Если вам известно, где находится разыскиваемый, просим сообщить об этом в полицию по телефонам:
Напомним
В Луцке просто из зала районного суда накануне, 13 сентября, сбежал обвиняемый человек.