На Волыни нашли без вести пропавших двухлетних двойнят: поиски продолжались всю ночь

На Волыни полиция нашла двухлетних детей, которые пропали без вести. К поискам задействовали более 130 правоохранителей, спасателей, нацгвардейцев и кинологов, квадрокоптеры и привлекли полтысячи местных жителей. Об этом сообщили в Национальной полиции, пишет УНН.

Вчера, около 21:00 отец двойняшек Алисы и Артема сообщил в полицию об исчезновении детей, которые играли во дворе. После почти трех часов самостоятельных поисков семья обратилась за помощью к правоохранителям, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в поисках приняли участие более 130 полицейских, спасателей, нацгвардейцев, кинологов, были задействованы квадрокоптеры, а также жители ближайших сел, что в целом составило полтысячи человек. Территория поисков была сложной и болотистой, что увеличивало риски.

После полуночи в кустарниках нашли девочку, которая была напугана, но не пострадала. Поиски ее брата продолжались всю ночь, и на следующее утро мальчика обнаружили в нескольких километрах от дома. Он замерз и немедленно был передан на осмотр врачам.

Сейчас Алиса и Артем находятся с родными в медицинском учреждении. Их уже посетили ковельские полицейские: жизни и здоровью детей угрозы нет, - сообщают в полиции.

Напомним

С началом российского вторжения количество пропавших выросло в 4 раза и на сегодня более 50 тыс. человек считаются пропавшими без вести.