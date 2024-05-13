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На Волині знайшли безвісти зниклих дворічних двійнят: пошуки тривали усю ніч

На Волині знайшли безвісти зниклих дворічних двійнят: пошуки тривали усю ніч

Київ • УНН

 • 36569 перегляди

Поліція знайшла дворічних близнюків, які зникли на Волині, у пошуках брали участь понад 130 правоохоронців, рятувальників і кінологів.

На Волині поліція знайшла дворічних дітей, які зникли безвісти. До пошуків задіяли понад 130 правоохоронців, рятувальників, нацгвардійців і кінологів, квадрокоптери та залучили півтисячі місцевих жителів. Про це повідомили у Національній поліції, пише УНН.

Вчора, близько 21:00 батько двійнят Аліси та Артема повідомив поліцію про зникнення дітей, які гралися на подвір'ї. Після майже трьох годин самостійних пошуків родина звернулася за допомогою до правоохоронців,

- йдеться у повідомленн.

Деталі

Зазначається, що у пошуках взяли участь понад 130 поліцейських, рятувальників, нацгвардійців, кінологів, були задіяні квадрокоптери, а також мешканці найближчих сіл, що загалом склало півтисячі людей. Територія пошуків була складною і болотистою, що збільшувало ризики.

Після опівночі в чагарниках знайшли дівчинку, яка була налякана, але не постраждала. Пошуки її брата тривали всю ніч, і наступного ранку хлопчика виявили за кілька кілометрів від дому. Він змерз і негайно був переданий на огляд лікарям.

Нині Аліса та Артем перебувають з рідними у медичному закладі. Їх уже відвідали ковельські поліцейські: життю та здоров’ю діток загрози немає,

- повідомляють у поліції.

Нагадаємо

З початком російського вторгнення кількість зниклих зросла в 4 рази і на сьогодні понад 50 тис. людей вважаються зниклими безвісти.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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