На Волині знайшли безвісти зниклих дворічних двійнят: пошуки тривали усю ніч
Київ • УНН
Поліція знайшла дворічних близнюків, які зникли на Волині, у пошуках брали участь понад 130 правоохоронців, рятувальників і кінологів.
На Волині поліція знайшла дворічних дітей, які зникли безвісти. До пошуків задіяли понад 130 правоохоронців, рятувальників, нацгвардійців і кінологів, квадрокоптери та залучили півтисячі місцевих жителів. Про це повідомили у Національній поліції, пише УНН.
Вчора, близько 21:00 батько двійнят Аліси та Артема повідомив поліцію про зникнення дітей, які гралися на подвір'ї. Після майже трьох годин самостійних пошуків родина звернулася за допомогою до правоохоронців,
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Зазначається, що у пошуках взяли участь понад 130 поліцейських, рятувальників, нацгвардійців, кінологів, були задіяні квадрокоптери, а також мешканці найближчих сіл, що загалом склало півтисячі людей. Територія пошуків була складною і болотистою, що збільшувало ризики.
Після опівночі в чагарниках знайшли дівчинку, яка була налякана, але не постраждала. Пошуки її брата тривали всю ніч, і наступного ранку хлопчика виявили за кілька кілометрів від дому. Він змерз і негайно був переданий на огляд лікарям.
Нині Аліса та Артем перебувають з рідними у медичному закладі. Їх уже відвідали ковельські поліцейські: життю та здоров’ю діток загрози немає,
Нагадаємо
З початком російського вторгнення кількість зниклих зросла в 4 рази і на сьогодні понад 50 тис. людей вважаються зниклими безвісти.